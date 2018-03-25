العاهل الأردني يؤكد ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإعادة إطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى مبدأ حل الدولتين، بما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

عمان — سبوتنيك . وشدد الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله وفد من مجلس النواب الأمريكي، وبحسب نشرة صادرة عن الديوان الملكي، على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وضرورة تكثيف الجهود إقليميا ودوليا لإعادة إطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل"، لافتا إلى "أهمية الدور الأمريكي بهذا الخصوص".

واستعرض العاهل الأردني مع الوفد الذي تترأسه نانسي بيلوسي رئيسة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي، علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والأوضاع الراهنة إقليميا ودوليا.

وأعرب العاهل الأردني، خلال اللقاء، عن تقدير الأردن للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة ودور الكونغرس بهذا الخصوص، لمساعدة المملكة على مواجهة التحديات الناجمة عن أزمات المنطقة، وتمكينها من تنفيذ البرامج التنموية، مشيرا إلى مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان مؤخرا للتعاون في المجالين الاقتصادي والعسكري للسنوات الخمس القادمة.

كما لفت إلى الجهود التي تقوم بها المملكة في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

وتم خلال اللقاء استعراض مجمل التحديات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

بدورهم عبر الوفد الأمريكي عن حرص الكونغرس على الوقوف إلى جانب الأردن وتقديم جميع أشكال الدعم للمملكة في مختلف المجالات.