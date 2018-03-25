(بالفيديو)... 33 حافلة تقل 2301 من المسلحين وعائلاتهم نحو الخروج من الغوطة

تستعد 33 حافلة على متنها 2301 من المسلحين وعائلاتهم للخروج من الغوطة الشرقية عبر ممر عربين بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

© Sputnik. Mikhail Alaeddin الجيش السوري يؤمن خروج 1092 مدنيا من الغوطة عبر ممر الوافدين منذ الصباح

ومع صباح اليوم الأحد، بدأت التحضيرات لإخراج الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم في جوبر وعين ترما وزملكا وعربين إلى إدلب.

ولفتت "سانا" إلى أن الحافلات تدخل تباعا إلى أطراف بلدة عربين لنقل الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم الرافضين للمصالحة من جوبر وزملكا وعين ترما وعربين إلى إدلب وذلك في سيناريو مشابه لاتفاق إخراج المسلحين وعائلاتهم من مدينة حرستا الذي أنجز أمس الأول لتعلن المدينة خالية من الإرهاب.

وأشارت إلى أن 33 حافلة تقل 2301 من المسلحين وعائلاتهم خرجت من البلدات المقرر إخلاؤها من السلاح والمسلحين ووصلت إلى مكان تجمع الحافلات على أطراف ممر عربين تمهيدا لنقلهم إلى إدلب في وقت لاحق اليوم.