عبد الملك الحوثي: الجميع يرى أن اليمن يتعرض لعدوان وغزو واحتلال

قال عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة "أنصار الله"، إن أمريكا تستخدم السعودية والإمارات أدوات لتنفيذ مصالحها في المنطقة.

© AP Photo/ Hani Mohammed عبد الملك الحوثي يرد على بن سلمان ويؤكد اعتقال هادي بالرياض

وأضاف الحوثي "بعد 3 أعوام من العدوان لم تستطع قوات التحالف حسم المعركة في اليمن لصالحهم"، مشيرا إلى أن "واقع المناطق المحتلة في المحافظات الجنوبية يشهد على أن قوى العدوان ليست إلا قوى غزو واحتلال".

وتابع "من السخف أن يقال إن هذا العدوان العالمي جاء من أجل هادي وحزب الإصلاح وبعض المكونات في الجنوب".

وأضاف، بحسب قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله"، "بعد ثلاثة أعوام انكشفت الأمور على نحو غير مسبوق ليرى الجميع أن اليمن يتعرض لعدوان وغزو واحتلال"، مشيرا إلى أن "قوى إقليمية فقدت كرامتها حتى باتت ترى في أمريكا كل شيء، والعمالة لها مبعث شرف".

كما لفت الحوثي إلى أن "قوى العدوان تعامل المرتزقة بإذلال ويصفعون على وجوههم وتستهدفهم الغارات إذا حادوا عن الأوامر".

وتابع "قادمون للعام الرابع ورهاننا على الله وحده آملين منه التأييد والنصر".