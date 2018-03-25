الحكومة السورية تضع خطة إعادة إعمار شاملة للغوطة الشرقية

وضع مجلس الوزراء السوري خطة إعادة إعمار تنموية وخدمية وعمرانية وتنظيمية واستثمارية شاملة للغوطة الشرقية بشكل يحافظ على هويتها الزراعية والحرفية ويتوافق مع محددات التخطيط الإقليمي إضافة إلى وضع خطة منظمة لعودة الأهالي المهجرين بفعل الإرهاب إلى مدنهم وقراهم.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin الجيش السوري يؤمن خروج 1092 مدنيا من الغوطة عبر ممر الوافدين منذ الصباح

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا " إن مجلس الوزراء السوري المنعقد اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، طلب من كل الوزارات وضع خطوات تنفيذية حسب اختصاص كل وزارة لعودة جميع الخدمات إلى الغوطة من مدارس ومخافر شرطة ومراكز صحية ومشاف ومؤسسات التجارة الداخلية والمخابز والاتصالات والمياه والكهرباء وإزالة الأنقاض وتعبيد الطرقات إليها.

وكلف المجلس الوزارات عقد اجتماع تحضيري لعودة الموظفين إلى المؤسسات الحكومية في مدن وبلدات الغوطة الشرقية مع بدء ترميم الأبنية الحكومية عبر مجموعات عمل متخصصة في هذا المجال.

كما كلف المجلس وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان وضع دراسة تنفيذية للمباشرة بتأهيل مدخل دمشق من جهة حرستا "البانوراما" نظرا للأهمية الكبيرة لهذا المدخل الذي يربط دمشق والمنطقة الجنوبية بالمحافظات الأخرى.