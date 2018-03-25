47 حافلة تقل 3378 من المسلحين وعائلاتهم تستعد للخروج من الغوطة عبر عربين

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن 47 حافلة على متنها 3378 من المسلحين وعائلاتهم تستعد للخروج من الغوطة الشرقية عبر ممر عربين.

© REUTERS/ OMAR SANADIKI (بالفيديو)... 33 حافلة تقل 2301 من المسلحين وعائلاتهم نحو الخروج من الغوطة

كما بدأت منذ صباح اليوم الأحد التحضيرات لإخراج الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم في جوبر وعين ترما وزملكا وعربين في جنوب الغوطة الشرقية إلى إدلب.

ولفتت "سانا" إلى أن الحافلات تدخل تباعا إلى أطراف بلدة عربين لنقل الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم الرافضين للمصالحة من جوبر وزملكا وعين ترما وعربين إلى إدلب وذلك في سيناريو مشابه لاتفاق إخراج المسلحين وعائلاتهم من مدينة حرستا الذي أنجز أمس الأول لتعلن المدينة خالية من الإرهاب.