مئات المسيحيين في القدس يحتفلون بأحد السعف

شارك مئات المسيحيين في الاحتفال بأحد السعف في القدس اليوم الأحد (25 مارس آذار) في بداية أنشطة أسبوع الآلام الذي يسبق عيد القيامة.

© Sputnik. Pavel Davidov وزير الداخلية الإسرائيلي يدرس إلغاء حق الإقامة لـ12 فلسطينيا من سكان القدس الشرقية

ولوح المشاركون في مسيرة "أحد السعف" بسعف النخيل وأغصان الزيتون إحياءً لذكرى ذلك اليوم الذي يقول الكتاب المقدس إن المسيح دخل فيه القدس واستُقبل باعتباره المخلص قبل أن يُصلب بعد ذلك بخمسة أيام. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وسار مسيحيون فلسطينيون ومتدينون وحجاج وسائحون يرافقهم كهنة في طريق النزول من جبل الزيتون إلى القدس القديمة، وهم يرفعون سعف النخيل وأغصان الزيتون ويرددون أناشيد دينية.