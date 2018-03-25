الشرطة المصرية تقتل 6 إرهابيين على صلة بتفجير الإسكندرية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد 25 مارس/ آذار، مقتل 6 أشخاص، قالت إنهم من جماعة مسؤولة عن التفجير الذي شهدته مدينة الإسكندرية أمس.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، إن "أجهزة وزارة الداخلية نجحت في توجيه ضربة أمنية مؤثرة للجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية (حركة حسم) وتمكنت في زمن قياسي من كشف بؤرة إرهابية لعدد من عناصر الحركة بإحدى الشقق السكنية بمحافظة البحيرة فجر اليوم".

وأوضحت أنه تم تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع عناصر الجماعة المسحة، مما أسفر عن مصرع عدد 6 عناصر.

ولفتت إلى أنه تم تحديد هوية 3 منهم، كما عثر بحوزتهم على "4 بندقية آلية و4 خزينة، بندقية خرطوش، كمية متنوعة من الذخائر، 6 عبوات متفجرة".

وبحسب البيان، فإن "معلومات قطاع الأمن الوطني قد كشفت عن مسئولية البؤرة الإخوانية المشار إليها بقيادة باسم محمد إبراهيم جاد، هارب بإحدى الدول العربية، عن حادث استهداف مدير أمن الإسكندرية".

وأضاف "تلقت عناصر تلك البؤرة عدة تكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بالتخطيط لاستهداف عدد من الشخصيات الهامة والمواقع الحيوية بمحافظات (الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ)، بهدف ترويع المواطنين وهز ثقتهم في مؤسسات الدولة".

واختتمت بالقول "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات، وجارى ملاحقة عناصر البؤرة الإخوانية الإرهابية الهاربة".