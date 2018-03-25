قيادي بحزب العمال الكردستاني: سنرد بقوة على أي تحرك تركي

أكد عضو قيادي بحزب العمال الكردستاني كاوه شيخ موس، أن مقاتلي الحزب سيردون بقوة ضد أي تحرك عسكري تركي في قضاء سنجار شمال العراق.

بغداد — سبوتنيك. وأضاف عضو لجنة العلاقات العامة والإعلام، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، "إلى الآن لا وجود لأي تحرك تركي في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، إن حدث ذلك فسنرد بقوة لحماية شعبنا اليزيدي".

وأشار كاوه إلى أن "أردوغان دائما ما يطلق تصريحات غير صحيحة".

© REUTERS/ KCNA تركيا تجري أول تجربة صواريخ باليستية من إنتاجها

ونفت قيادة العمليات المشتركة العراقية، بوقت سابق اليوم، تحرك أية قوات أجنبية عبر حدود البلاد، فيما يأتي كأول رد على إعلان أردوغان بدء عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في قضاء سنجار بشمال العراق

كان أردوغان قد شدد قبل نحو أسبوع، أنه بإمكان القوات التركية دخول سنجار على حين غرة وتطهيرها من عناصر حزب العمال الكردستاني، وقال "أبلغنا الحكومة العراقية بضرورة حل مشكلة سنجار، وإلا فإننا سننفذ عملياتنا العسكرية هناك أيضاً إذا لزم الأمر".

وأدانت وزارة الخارجية العراقية، الخميس الماضي، القصف التركي على أراضي إقليم كردستان بالقول، بقول: "الوزارة تستنكر استمرار هذه التجاوزات التي تطال المدنيين العزل من أبنائنا في كردستان، والتي لا تخدم تطور العلاقات ما بين البلدين الجارين"، مؤكدة "موقفها الرافض لتواجُد أي قوات على الأراضي العراقية أو محاولة القيام بعمليات عسكرية من قبل أي دولة من دول الجوار".