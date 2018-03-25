دوي انفجار على الحدود السورية اللبنانية... و"حزب الله": ليست غارات إسرائيلية

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان، عن سماع دوي انفجار في مدينة بعلبك، منذ قليل، اليوم الأحد 25 مارس/ آذار.

وذكرت الوكالة أن مصدر الانفجار تخوم جرود بمنطقة مرتفعات سلسلة جبال لبنان الشرقية، "ولم تتضح أسبابه حتى الآن".

وفي السياق نفسه، نفى "حزب الله" اللبنانية وجود غارات إسرائيلية "على أي نقاط للمقاومة أو مواقع للجيش السوري في بعلبك أو سوريا".

في المقابل تضاربت أنباء شهود العيان داخل مدينة بعلبك حول ما إذا كانت الهزة الارتجاجية، التي شعروا بها ناجمة عن غارة إسرائيلية على الحدود اللبنانية السورية، أو عن هزة أرضية مصدرها فالق اليمونة.

وقد أفاد أحد شهود العيان لـ"سبوتنيك" من منطقة اليمونة القريبة من الحدود السورية، عن سماعه لصوت انفجار ضخم، معربا عن اعتقاده أن هذا الصوت ناجم عن خرق الطيران الحربي الإسرائيلي لجدار الصوت فوق أجواء المنطقة.

أما في مدينة بعلبك فقد أكد شهود عيان عن سماعهم لصوت انفجار قوي تبعه هزة ارتدادية لثوان قليلة.