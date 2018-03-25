فيديو... لحظة استهداف مقاتلات التحالف لمركبة عسكرية تابعة لأنصار الله

وثق مقطع فيديو لحظة استهداف مقاتلات التحالف العربي، لمركبة عسكرية تابعة لأنصار الله في سلسلة جبال طيبة الاسم بمحافظة الجوف.

ووفقا لما نشره موقع "تواصل"، كانت مدفعيات وطيران التحالف قد دمرت ست مركبات عسكرية تابعة لأنصار الله.

وفي محافظة الحديدة لقي 100 من أنصار الله مصرعهم إثر غارات جوية لطيران التحالف استهدفتهم في مديرية التحيتاء بمحافظة الحديدة غرب البلاد.

وكانت مقاتلات التحالف قد استهدفت أيضا تجمعا لأنصار الله في منطقة البقعة الساحلية في مديرية التحيتاء بغارات جوية أسفرت عن قتل جميع أفراد أنصار الله المتواجدين في الموقع المستهدف، بجانب تدمير عدد من الآليات.

وكان الجيش اليمني، بدعم من التحالف العربي قد استعاد معسكر وسلسلة جبال طيبة الاسم في مديرية برط العنان شمال غربي محافظة الجوف.