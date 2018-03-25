62 حافلة تقل 4327 من المسلحين وعائلاتهم تستعد لمغادرة الغوطة عبر عربين

© REUTERS/ OMAR SANADIKI التلفزيون السوري: جيش الإسلام في دوما يرفض إدلب ويريد التوجه إلى القلمون

وكانت قد بدأت صباح اليوم الأحد التحضيرات لإخراج الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم في جوبر وعين ترما وزملكا و عربين بالغوطة الشرقية إلى إدلب.

ولفتت وكالة "سانا" إلى أن الحافلات تدخل تباعا إلى أطراف بلدة عربين لنقل الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم الرافضين للمصالحة من جوبر وزملكا وعين ترما وعربين إلى إدلب وذلك في سيناريو مشابه لاتفاق إخراج المسلحين وعائلاتهم من مدينة حرستا الذي أنجز أمس الأول لتعلن المدينة خالية من الإرهاب.

وأشارت في وقت سابق إلى أن 33 حافلة تقل 2301 من المسلحين وعائلاتهم خرجت من البلدات المقرر إخلاؤها من السلاح والمسلحين ووصلت إلى مكان تجمع الحافلات على أطراف ممر عربين تمهيدا لنقلهم إلى إدلب في وقت لاحق اليوم.

وحرر الجيش العربي السوري أمس 8 مختطفين كانوا محتجزين لدى المجموعات المسلحة في القطاع الأوسط من الغوطة الشرقية بريف دمشق حيث تم نقلهم بواسطة حافلة إلى أحد المشافي للاطمئنان على وضعهم الصحي.

وأشارت سانا إلى أن أعمدة الدخان التي تشاهد في عمق بلدة عربين وزملكا ناتجة عن حرق المسلحين لمقراتهم وعدد من أوكارهم في محاولة منهم لطمس حقائق باتت واضحة عند السوريين حول ارتباطاتهم بالدول الداعمة لهم والمعادية للدولة السورية.