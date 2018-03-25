81 حافلة تقل 5440 من المسلحين مع عائلاتهم غادرت الغوطة إلى إدلب

أفاد مصدر أمني لمراسل "سبوتنيك" بمغادرة 81 حافلة من الغوطة الشرقية تقل 5440 شخصا من المسلحين مع عائلاتهم متوجهة إلى محافظة إدلب في الشمال السوري.

© REUTERS/ OMAR SANADIKI معركة الغوطة في لحظاتها الأخيرة... الفصائل ستخرج من عربين وزملكا وجوبر وعين ترما

دمشق — سبوتنيك . وأضاف المصدر الأمني إن "دوريات تابعة للقوى الأمنية السورية والشرطة الروسية سترافق الحافلات من المعبر إلى آخر حاجز للجيش السوري عند قلعة المضيق بريف حماة".

وفي السياق ذاته ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن 77 حافلة تقل 5247 من المسلحين وعائلاتهم تستعد للخروج من زملكا وعربين وجوبر وعين ترما في الغوطة الشرقية عبر ممر عربين.

وكانت قد بدأت صباح اليوم الأحد التحضيرات لإخراج الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم في جوبر وعين ترما وزملكا وعربين بالغوطة الشرقية إلى إدلب.

ولفتت وكالة "سانا" إلى أن الحافلات تدخل تباعا إلى أطراف بلدة عربين لنقل الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم الرافضين للمصالحة من جوبر وزملكا وعين ترما وعربين إلى إدلب، وذلك في سيناريو مشابه لاتفاق إخراج المسلحين وعائلاتهم من مدينة حرستا الذي أنجز أمس الأول لتعلن المدينة خالية من الإرهاب.

وأشارت في وقت سابق إلى أن عشرات الحافلات تقل عشرات المئات من المسلحين وعائلاتهم خرجت من البلدات المقرر إخلاؤها من السلاح والمسلحين ووصلت إلى مكان تجمع الحافلات على أطراف ممر عربين تمهيدا لنقلهم إلى إدلب في وقت لاحق اليوم.