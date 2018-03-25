خسائر اليمن البشرية والمادية بعد ثلاث سنوات من الحرب

أصدرت وزارة حقوق الإنسان التابعة لحكومة الإنقاذ بصنعاء، إحصائية حول خسائر اليمن البشرية والمادية، بمناسبة الذكرى الثالثة للحرب، وتناولت بشكل رقمي الأضرار التي لحقت بالبلاد.

© AP Photo/ Hani Mohammed عبد الملك الحوثي: الجميع يرى أن اليمن يتعرض لعدوان وغزو واحتلال

وقالت الوزارة في بيان وصل " سبوتنيك " نسخه منه، اليوم الأحد ٢٥ مارس/آذار، أن ٢٩٦٨٣٤ لقوا مصرعهم جراء الحرب بشكل غير مباشر، وأن 247000 طفل توفوا بسبب سوء التغذية و176٠0 حالة وفاة بسبب عدم القدرة على السفر للعلاج و 1200 حالة وفاة بسبب الفشل الكلوي و 2236 حالة وفاة بسبب الكوليرا و 450 حالة إجهاض.

وتابع بيان وزارة حقوق الإنسان، 2361 توفوا و جرحوا بسبب الأعمال الإجرامية للجماعات المدعومة من العدوان، أما عن الضحايا المدنيين بشكل مباشر نتيجة الحرب 3850٠ قتيل وجريح ومعاق منهم 2949 طفلا و 2060 امرأة، 8979 رجلا.

أما بالنسبة للخسائر المادية، فأشار البيان إلى أن الحرب دمرت 271 مصنعا و19 مؤسسة إعلامية مقروءة ومسموعة ومرئية و28 مركز إرسال إذاعي وتلفزيوني وميكرويف، وتم تدمير 400 منشأة وشبكة اتصالات حكومية وخاصة و420 منشأه وشبكة ومحطة كهرباء و 450 منشأة ومحطة وناقلة نفطية وغازية و 85 منشأه رياضية، هذا بجانب تدمير 9 مطارات مدنية و 14 ميناء و 5000كم من الطرق و 95 جسر.

وأشار البيان إلى أن العمليات المباشرة من جانب التحالف دمرت 2641 منشأة تربوية وتعليمية منها 293 تدمير كلي و2348 تدمير جزئي ودمر 68 مرفقا إداريا تربويا، وتم قصف وتعطيل 23 جامعة حكومية وأهلية كليا وجزئيا وتدمير 60 معهدا وكلية مجتمع، وتشريد ٢.٥ مليون طالب لايذهبون للمدارس والجامعات نتيجة الحرب.

كما قُتل عشرات الصيادين واستهدف 93 مركز للإنزال السمكي وتدمير 4586 قارب صيد حرمان أكثر من 50 ألف صياد من ممارسة الصيد في البحرين الأحمر والعربي، واستهداف 4948 موقع ومنشأة زراعية بينها 660 مخزنا غذائيا و200 مصنعا للغذاء و3500 بيتا زراعيا و1010 حقلا زراعيا.

وأضاف بيان وزارة حقوق الإنسان، أن الحرب استهدفت 1016 مزرعه للمحاصيل و535 سوقا مركزيا للمنتجات الزراعية و40 سوقا زراعيا ريفيا و81 سوقا فرعيا ومخزنا للتبريد و 8010 منشأة مائية و1090 مضخة مياه و10 وحدات طاقة شمسية.

ولفت بيان وزارة حقوق الإنسان، إلى أن العدوان دمر 600 مسجدا و 291 منشأه سياحيه وتضرر 393 موقع أثري ومعلم تاريخي.