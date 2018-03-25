قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخا شمال شرق الرياض (فيديو)

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخا شمال شرق الرياض، اليوم الأحد 25 مارس/آذار، فيما أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون"، أطلاق صواريخ باليستية على السعودية في عملية أسمتها "عملية الشهيد أبو عقيل وفاء لوعد القائد".

صنعاء — سبوتنيك. وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة:

أن وحدة الصواريخ أطلقت صاروخا بعيد المدى نوع بركان "2 إتش" المطور محليا والذي يبلغ مداه أكثر من 1000 كيلو متر على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، كما استهدفت مطار أبها الإقليمي بصاروخ باليستي نوع قاهر " 2 إم" الذي يبلغ مداه 400 كيلو متر.

ولم تحدد القناة الأهداف التي تعرضت للقصف الباليستي، إلا أن مصدرا عسكريا في وزارة الدفاع بصنعاء أفاد لـ"سبوتنيك" "بأن وحدة الصواريخ في جماعة أنصار الله أطلقت صواريخ باليستية على أهداف بينها مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض ومطاري أبها وجازان".

#الرياض_الان اللهمّ من أراد ببلادنا سوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره وأجعل تدبيره تدميراً عليه pic.twitter.com/4JzFfJhknf — رغــد🇸🇦 (@safn88) March 25, 2018

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