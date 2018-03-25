الجيش الإسرائيلي ينفي إطلاق صواريخ باتجاه أراضيه

نفى الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد 25 مارس/آذار، إطلاق أي رشقة صواريخ باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أنه سيتم فحص ما إذا أطلقت بالفعل قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر وتركيا وعدد من الدول

القدس — سبوتنيك . وقال الجيش الإسرائيلي:

لم يتم رصد سقوط أي قذيفة داخل إسرائيل، معظم صافرات الانذار ناتجة عن تفعيل منظومة القبة الحديدية كما يبدو بعد رصدها إطلاق نيران رشاشات في قطاع غزة، سيتم التحقيق في ملابسات الحادث.

يشار إلى أنه في وقت سابق أعلن شهود عيان تعرض قطاع غزة لقصف مدفعي، إلا أن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، نفى ذلك قائلا إن "العدو يكذب ويتخبط".

وأضاف في بيان مقتضب: "لم تطلق أية صواريخ من غزة تجاه العدو هذا، مساء الأحد، وانطلقت ما تسمى بالقبة الحديدية لاعتراض طلقات نارية داخل غزة ضمن مناورات القسام والعدو يتحمل مسئولية أي تصعيد ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي عدوان".