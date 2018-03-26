المبعوث الأممي إلى اليمن: إيقاف الحرب أبرز أولوياتي

قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيثس، أمس الأحد 25 مارس/آذار إن أيقاف الحرب والترتيبات السياسية لتحقيق السلام الشامل في اليمن هي أبرز أولوياته.

صنعاء — سبوتنيك . ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أكد غريفيثس في لقائه نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء حسين العزي "أن تخفيف معاناة اليمنيين جراء نقل البنك المركزي إلى عدن ووقف دفع مرتبات موظفي القطاع العام وإغلاق مطار صنعاء الدولي، من أولوياته، وأن إيقاف الحرب والترتيبات السياسية لتحقيق السلام الشامل في اليمن أبرز أولوياته".

من جهته، شدد نائب وزير خارجية حكومة الإنقاذ الوطني "على الدور الهام المنوط بمبعوث الأمم المتحدة لتغيير رؤية الشعب اليمني تجاه دور الأمم المتحدة إزاء ما يتعرض له من عدوان وحصار".

وأشار العزي إلى "موقف الأمم المتحدة المتخاذل تجاه معاناة الشعب اليمني على مدى ثلاث سنوات، وتجربته مع مبعوث الأمين العام السابق إلى اليمن"، مجدداَ التأكيد على أن اليمن كان ولا يزال مع السلام العادل والمشرف الذي يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره، مبديا الاستعداد التام لكل ما من شأنه تسهيل مهام المبعوث الجديد وطاقم عمله.