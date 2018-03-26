مصدر عسكري يمني يؤكد إصابة الأهداف السعودية بدقة

أكد مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله، أن كل الصواريخ الباليستية التي تم إطلاقها على المواقع السعودية أصابت أهدافها بدقة دون تمكن الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها.

وقال المصدر العسكري، في اتصال مع سبوتنيك ، مساء الأحد 25 مارس/آذار، أن القوة الصاروخية نفذت ضربات باليستية واسعة على أهداف سعودية، معلنة بداية العام الرابع من الحرب.

وأضاف المصدر، أن الهجمات الباليستية كان من بين أهدافها مطار الملك خالد الدولي بالرياض بصاروخ بركان تو اتش، و مطار أبها الاقليمي بصاروخ قاهر تو إم ، و مطار نجران وأهداف أخرى في نجران بدفعة من صواريخ بدر1 البالستية،

وقصفت القوة الصارووخية مطار جيزان وأهداف أخرى بجيزان بدفعة من صواريخ بدر1 الباليستية.

في سياق متصل، تشهد العاصمة اليمنية صنعاء استعدادات مكثفة وتوافدا كبيرا من المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين" للمشاركة في فعالية جماهيرية تنظمها الجماعة، صباح اليوم الاثنين، في ميدان السبعين، للتعبير عن الصمود في مواجهة التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لانطلاق عملياته.