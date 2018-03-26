مقتل مصري إثر إطلاق 7 صواريخ من اليمن على السعودية

أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 26 مارس/آذار، أن 7 صواريخ أطلقت على السعودية من اليمن، ما أسفر عن مقتل مقيم مصري.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن التحالف العربي قوله إن الحوثيين أطلقوا سبعة صواريخ على المملكة من اليمن مما أدى إلى مقتل مقيم مصري في العاصمة الرياض.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله إن الصواريخ، الذي أطلقت، ليل أمس الأحد، أصابت أيضا اثنين من المصريين في العاصمة السعودية.

وكان التحالف قد أعلن، في وقت سابق، اعتراض قوات الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق 7 صواريخ بالستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

استشهاد مقيم وإصابة اثنين آخرين في #الرياض إثر سقوط شظايا من صواريخ بالستية.https://t.co/kzq9u6G7QF#واس — واس (@spagov) March 25, 2018

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وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية: "أنه وفي مساء هذا اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق 7 صواريخ بالستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة، ثلاثة منها كانت باتجاه مدينة الرياض وواحد باتجاه خميس مشيط وواحد باتجاه نجران واثنان باتجاه جازان، وتم إطلاقها بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراضها جميعا وتدميرها".

وأضاف المالكي "أدى اعتراض الصواريخ لتناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية نتج عنها بحسب المعلومات الأولية وحتى إعداد هذا البيان استشهاد مقيم من الجالية المصرية وأضرار مادية للأعيان المدنية وسيتم الإعلان عن التفاصيل بهذا الخصوص لاحقًا من قبل الجهات المختصة".

واعتبر متحدث التحالف "أن هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني".