"الحوثي": مضادات الصواريخ السعودية ترتد على مواطنيها (فيديو)

نشر محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن، مجموعة من مقاطع الفيديو، التي يظهر فيها فشل منظومة صواريخ "الباترويت" السعودية.

© REUTERS/ HANDOUT مقتل مصري إثر إطلاق 7 صواريخ من اليمن على السعودية

وظهر في مقطع الفيديو الذي نشره الحوثي، عبر حساب منسوب له على موقع "تويتر"، صاروخا ينطلق من الأرض، ولكن سرعان ما يتحول ويعود ليسقط بالقرب من ملتقطي الفيديو.

ولا يمكن التحقق ما إذا كان الفيديو المنشور تم تصويره في السعودية، أو أنه مرتبط بالصواريخ الباليستية السبعة التي أطلقتها "أنصار الله" بالأمس.

وعلق الحوثي على مقطع الفيديو بقوله: "هذه مضادات السعوديين تعود بين المواطنين، ثم يقولون إن صواريخ الشعب اليمني تستهدفهم".

وتابع: "القوة الصاروخية اليمنية أعلنت أماكن استهدافها، فعلى السلطات السعودية تحمل مسؤولياتها عن نيرانها الصديقة".

هذه مضادات السعوديين تعود بين المواطنين بكرة يقولون صواريخ الشعب اليمني استهدفتهم

القوة الصاروخية اليمنية أعلنت أماكن استهدافها فعلى السلطات السعودية تحمل مسؤوليتها عن نيرانها الصديقة pic.twitter.com/7mU9CbSZV7 — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 25, 2018

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وكان الحوثي قد نشر قبله مقطع فيديو آخر يظهر فيه، صاروخ باليستي يضرب هدفه، في السعودية، على حد زعمه.

وتعتمد السعودية على منظومة الدفاع الجوي "باترويت" من أجل التصدي إلى الصواريخ الباليستية، التي تطلقها بصورة متقطعة "أنصار الله"، التي كان أبرزها استهدافه قصر اليمامة في العاصمة الرياض.