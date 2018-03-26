وزير الخارجية السوري يزور سلطنة عمان لبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة

يجري وزير الخارجية السوري وليد المعلم زيارة رسمية، اليوم الاثنين 26 مارس/آذار، إلى سلطنة عمان، لإجراء محادثات مع المسؤولين العمانيين حول الأوضاع الراهنة بالمنطقة، وتعزيز العلاقات بين البلدين.

© AFP 2018/ Alice Martins سوريا وسلطنة عمان توقعان مذكرة تفاهم في مجالات النفط والغاز

ووفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا" ، فإن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم يقوم اليوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان، يجري خلالها محادثات مع المسؤولين العمانيين حول الأوضاع الراهنة بالمنطقة وتعزيز العلاقات بين البلدين".

وكانت سوريا وسلطنة عمان وقعتا، العام الماضي، مذكرة تفاهم لتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النفط والغاز. جاء ذلك خلال زيارة وزير النفط والثروة المعدنية السوري المهندس علي غانم إلى سلطنة عمان وإجرائه مباحثات حول التعاون المستقبلي بين البلدين في مجالات النفط والغاز تتضمن الصناعة والاستخراج وتأهيل وتدريب الكوادر وإقامة مشروعات مشتركة.