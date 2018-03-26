الأركان الروسية: مسلحون في مدينة دوما السورية مستعدون لإلقاء السلاح ومغادرة المدينة

أعلن نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية للأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، ستانيسلاف حجي محميدوف، اليوم الاثنين 26 مارس/آذار، استعداد مسلحين في مدينة دوما السورية، لإلقاء السلاح ومغادرة المدينة في أقرب وقت.