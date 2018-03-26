أخطر سيناريو يواجه اليمن بعد صواريخ "الحوثي" على السعودية

دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان النائب وليد جنبلاط إلى وقف الحرب في اليمن بأسرع وقت، ودان القصف الذي تتعرض له المدن السعودية.

وحذر جنبلاط، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، من "مغامرة عسكرية" على حد وصفه، قد تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في المنطقة، ورأى القيادي اللبناني أن القصف الصاروخي الذي تتعرض له السعودية قد يصبح ذريعة لـ"الصقور الجدد" في الإدارة الأمريكية وفي إسرائيل للقيام "بمغامرة عسكرية شبيهة باحتلال العراق عام 2003".

لا بد من وقف الحرب في اليمن قبل فوات الاوان.انني ادين القصف على المدن السعودية و اذا ما استمر فقد يكون ذريعة للصقور الجدد في الادارة الاميركيةوأصحابهم في إسرائيل بمغامرة عسكرية شبيهة باحتلال العراق عام ٢٠٠٣،مع مفاعيل مدمرة لكل المنطقة دون تمييز. pic.twitter.com/qJMolsXI0l — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) March 26, 2018

وكان التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، أعلن اعتراض قوات الدفاع الجوي السعودية 7 صواريخ باليستية جرى إطلاقها من الأراضي اليمنية، واستهدف 3 منها الرياض، فيما أسفر سقوط إحدى شظايا الصواريخ عن مقتل مقيم مصري وإصابة اثنين آخرين بالعاصمة السعودية.

بدروه، نشر حساب نسب لمحمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن، على "تويتر" مجموعة من مقاطع الفيديو، التي يظهر فيها فشل منظومة صواريخ "الباترويت" السعودية. وظهر في مقطع الفيديو الذي نشره الحوثي، صاروخا ينطلق من الأرض، ولكن سرعان ما يتحول ويعود ليسقط بالقرب من ملتقطي الفيديو.

كما وجه صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي في صنعاء، اليوم، دعوة إلى دول التحالف العربي، عقب إطلاق القوة الصاروخية التابعة لـ"أنصار الله" 7 صواريخ باليستية على السعودية. وقال في، خطاب نقله "موقع المسيرة" الموالي لجماعة "أنصار الله": "أوجه دعوة لقوى العدوان، أوقفوا غاراتكم، نوقف صواريخنا".