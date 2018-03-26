أردوغان: إذا فشلت عملية الحكومة العراقية في سنجار ستقوم تركيا بما يلزم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه تلقى معلومات من المخابرات التركية حول بدء الحكومة العراقية عملية في سنجار، معربًا عن أمله في أن تنجح.

© REUTERS/ Yasin Bulbul/Presidential Palace أردوغان يعلن بدء عملية عسكرية في سنجار شمالي العراق

وأضاف أردوغان ، قبل مغادرته لحضور قمة مع زعماء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين 26 مارس/آذار، أن تركيا ستتخذ "كل ما يلزم" إذا فشلت عملية الحكومة العراقية في سنجار، وذلك وفقاً لوكالة "الأناضول" التركية.

وقال إن "مدير المخابرات التركي سيجتمع مع مسؤول عراقي اليوم لبحث العملية العسكرية العراقية في منطقة سنجار الشمالية، وإنهاء وجود المتمردين الذي أسسوا قاعدة هناك".

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، أكد الرئيس التركي أن بلاده تعتبر العضوية التامة في الاتحاد الأوروبي هدفا استراتيجيا لها، وأنها لن تسمح بعرقلة تحقيق هذا الهدف.

وقال: "سنواصل مباحثاتنا مع الاتحاد الأوروبي بالشكل الذي يتلائم مع موقع تركيا وقوتها، ودورها الفاعل في المنطقة والعالم". وأضاف أردوغان "العضوية التامة في الاتحاد الأوروبي هدفنا الاستراتيجي ولن نسمح بعرقلة تحقيق هذا الهدف".