"سانا": مسلحو دوما في الغوطة مستعدون لإلقاء السلاح والانسحاب من المدينة

© Sputnik. Mohammad Maarouf الأركان الروسية: مسلحون في مدينة دوما السورية مستعدون لإلقاء السلاح ومغادرة المدينة

وأكدت تلك المصادر المحلية لوكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا " أن مسلحي دوما مستعدون لإلقاء السلاح والانسحاب من المدينة

إلى ذلك أعلن نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية للأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، ستانيسلاف حجي محميدوف، في وقت سابق من اليوم الاثنين 26 مارس/آذار، استعداد مسلحين في مدينة دوما السورية، لإلقاء السلاح ومغادرة المدينة في أقرب وقت.

وقال حجي محميدوف: "إنهم على اتصال بضباطنا من مركز المصالحة، وأعتقد أننا سنخرجهم في أقرب وقت من دوما".

وتابع: "المشكلة فقط في عدد وسائل المواصلات التي يمكن أن يوفرها الجانب السوري، ورغبة المسلحين".

ومضى: "أعتقد أننا سنحل المسألة، لأنهم مستعدون بالفعل لإلقاء السلاح في أقرب وقت".