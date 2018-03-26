محلل سوري: خطأ الأكراد منع الجيش السوري وروسيا من التدخل

أكد محمد أوسو رئيس المبادرة الكردستانية، في حديثه لمراسل "سبوتنيك"، أن الأكراد في المناطق الشمالية والذين وضعوا ثقتهم بالأمريكان سيندمون، لأن أمريكا لا تملك أجندة للأكراد بل هي تحتاج قوة على الأرض السورية، لتتمكن من التمركز لمساعدة العصابات الإرهابية المسلحة، ولكي تصبح لها منطقة نفوذ في المنطقة الشمالية لتستخدمها ضد المشروع الروسي والحكومة السورية.

© AP Photo/ Petros Karadjias جاويش أوغلو: تركيا ستطرد الأكراد من حدود سوريا ما لم تتوصل لاتفاق مع أمريكا

سبوتنيك. وأضاف: "جميعنا شاهدنا النفاق الأمريكي الذي استخدم ضد منطقة عفرين غربي الفرات وقد أشعلت الضوء الأخضر للأتراك لاجتياح عفرين ضمن عملية عسكرية وهذا يعد عدوان على سوريا وعلى الشعب السوري رغم أننا أكراد لكننا سوريين وجزء من المجتمع السوري ولكن لولا موافقة الناتو لما حدث في عفرين كل ذلك".

وهناك سخط كبير من قبل الأكراد في عفرين لأنهم تعاملوا مع أمريكا وسمحوا للأتراك للاعتداء على الأكراد، فروسيا قادرة على إيقاف هذه الحرب والهجوم التركي في عفرين من خلال اجتماعات "أستانا".

وحاول الروس بشكل كبير إقناع الأكراد أن يتم رفع العلم السوري في المنطقة، ولكن الرفض كان من الأكراد في بداية الأمر وكان التصميم الكبير على محاربة الإرهاب في المنطقة.

© REUTERS/ KHALIL ASHAWI فصائل سورية متحالفة مع الأكراد تنقل مقاتلين إلى عفرين لصد الأتراك

وأضاف أوسو، ما زال الأكراد يحاربون العصابات الإرهابية وقد قدم الجيش السوري الأسلحة وتم فتح مكتب لحزب الأكراد في موسكو وتمت العديد من الاجتماعات في موسكو ومطار حميميم حتى قبل الهجوم التركي على عفرين.

وأكد أن الخطأ الكبير كان رفض الجيش الكردي دخول الجيش السوري للمنطقة وتسلميهم المؤسسات الحكومية، كان من الممكن أن يدخل الجيش السوري قبل الهجوم التركي في جميع المناطق الكردية لحمايتها".

ويعتقد أوسو أن الغزو التركي لعفرين لا يستهدف الكرد فقط بل الهدف الأكبر الاستراتيجي هو إنشاء منطقة آمنة تابعة لتركية لتدخلها متى تشاء لتكون مواجهة للدولة السورية ولتضمن لنفسها حصة في سوريا.

والغاية من أعمال الجيش التركي هو إفراغ الأكراد من مناطقهم من خلال عمليات قد تصل لاستخدام الكيماوي والقيام بمناطق تابعة لتركية مثل منطقة جرابلس على أن يتم تدريس اللغة التركية والتعامل بالعملة التركية وهذا خطير جداً بالنسبة لسوريا.

وبحسب الاتفاق، فإن المرحلة القادمة ستنتقل إلى منبج تركيا تدار من قبل أمريكا لذلك لابد من التنسيق بشكل صحيح مع الجيش السوري والحلفاء الرؤوس القادرين على إيقاف الأعمال التركية.