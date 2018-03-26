تفاهم أولي يقضي بحل جيش الإسلام وعودة مؤسسات الدولة إلى دوما

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على ملف المصالحات بأن الجانب الروسي توصل مساء أمس إلى تفاهم أولي مع ميليشيا "جيش الإسلام"، الذي يتحصن في دوما، بشأن تسوية الوضع في المدينة، بعد أن سيطر الجيش العربي السوري على الأغلبية العظمى من مساحة المنطقة.
وبحسب المعلومات فإن هذا التفاهم تم بعد مفاوضات مكثفة بين الجانبين، من دون أن يتم توقيعه من أي طرف، على أن يعرضه الجانب الروسي على الحكومة السورية، على حين تقوم الميليشيا بدراسته.
وتفيد المعلومات المتوافرة، بأن جميع الأطراف ستقوم بدراسة مضمون التفاهم في مدة ثلاثة أيام وفي حال التوافق عليه يصار إلى تحويله إلى اتفاق يجري التوقيع عليه، مع الإشارة إلى وجود بنود تحتاج إلى دراسة متعمقة، وقد يجري تعديل عليها.
ولفت إلى المفاوضات المكثفة عبر الوسيط الروسي مع "جيش الإسلام" وأنها قد تفضي إلى التوصل إلى اتفاق، يقضي بحل ميليشيا "جيش الإسلام"، وتسليم الأسلحة الثقيلة، وعودة مؤسسات الدولة إلى العمل داخل المدينة، ورفع علم الجمهورية العربية السورية.
وأكد سريول أن المسلحين يستخدمون ورقة "المخطوفين" لديهم في سجن "التوبة" كورقة ابتزاز، وذلك عبر مطالبتهم بإطلاق سراح عدد من سجنائهم لدى الدولة مقابل الإفراج عن جميع المخطوفين لديهم.
وأشار سريول إلى أن أهالي دوما، بدؤوا يضيقون ذرعا بما يجري في مدينتهم، وخرجت عدة تظاهرات تطالب بدخول الدولة السورية وخروج "جيش الإسلام" من المدينة، وجرى قمعها بشدة، مع وعود بالذهاب إلى التفاوض والتسوية.
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