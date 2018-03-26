وصول قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي إلى سنجار

أكد قائممقام سنجار، محما خليل، اليوم الاثنين، وصول قطعات من الجيش العراقي والحشد الشعبي إلى القضاء لحماية المنطقة من أية تهديدات تركية .

بغداد — سبوتنيك. وقال خليل في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "هذه القوات وصلت اليوم لكن عددها قليل وغير كاف لحماية القضاء من اية تهديدات خارجية"، وطالب "بتشكيل قوة مشتركة من الجيش العراقي والبيشمركة وقوات أمريكية لإبعاد عناصر حزب العمال الكردستاني الذين لا زالوا يتواجدون على أرض قضاء سنجار إلى الآن"، بحسب قوله.

© REUTERS/ Asmaa Waguih قائممقام سنجار يكشف حقيقة انسحاب حزب العمال الكردستاني

وأكد خليل أنه "خاطب الجهات الثلاث لتشكيل هذه القوة وأن اجتماعا سيعقد، مساء اليوم، بين الإدارة المحلية لسنجار والجانب الأمريكي للبحث في تشكيل هذه القوة".

وبشأن الأنباء عن سيطرة الجيش التركي على 30 قرية في إقليم كردستان نفى خليل هذه الأنباء جملة وتفصيلا وأكد: "ما جرى إلى الآن لا يتعدى طلعات جوية استطلاعية قام بها الطيران التركي فوق قضاء سنجار، مساء أمس".

وكانت صحف عربية قد نشرت أنباء تفيد بسيطرة الجيش التركي على 30 قرية في إقليم كردستان.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، أمس الأحد، أن بلاده أطلقت عملية عسكرية في قضاء سنجار شمالي العراق ضد مسلحي "حزب العمال الكردستاني".