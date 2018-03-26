أول رد من الإمارات على استهداف "أنصار لله" للسعودية

أدانت دولة الامارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين 26 مارس/ آذار، الهجمات الصاروخية التي نفذتها جماعة "أنصار الله" ضد السعودية مساء أمس الأحد.

© AP Photo/ Hani Mohammed ضابط يمني يكشف مصدر صواريخ "بدر" التي هاجمت السعودية

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، نشرته وكالة أنباء الإمارات " وام "، عن إدانتها واستنكارها للهجمات، مؤكدة "وقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه هذا التصعيد الذي استهدف ترويع المدنيين والإضرار بالبنية التحتية في المملكة، عبر هجمات عشوائية تنم عن مدى التعنت الحوثي الإيراني وإصرارها على زعزعة أمن المنطقة واستقرارها".

وذكر البيان أن "هذه الاستهدافات المتكررة للمملكة من قبل المليشيات الحوثية الإيرانية، يؤكد ضرورة الوقوف الحازم ضد هذه الأعمال العدائية داعية المجتمع الدولي للقيام بواجبه؛ لوقف ومنع هذه الأعمال ضمانا لاستقرار المنطقة".

وأكد البيان على "موقف الإمارات الثابث إلى جانب الأشقاء في المملكة، وأن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني وأمن المنطقة".

رسالة صواريخ الحوثي الإيرانية واضحة؛ لا تعايش مع مليشيا إرهابية تستهدف إستقرار منطقتنا وتكون مطيّة لطهران، ومصيرنا في المعركة مرتبط بالرياض، وهدفنا مستقبل أمن المنطقة ويَمَنُ عربي متجانس مع محيطه. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 26, 2018

​وفي السياق نفسه قال وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، في تغريدة له على موقع "تويتر": "رسالة صواريخ الحوثي الإيرانية واضحة؛ لا تعايش مع مليشيا إرهابية تستهدف إستقرار منطقتنا وتكون مطيّة لطهران".

وتابع "مصيرنا في المعركة مرتبط بالرياض، وهدفنا مستقبل أمن المنطقة ويمن عربي متجانس مع محيطه".