أول رد من الإمارات على استهداف "أنصار لله" للسعودية

وذكر البيان أن "هذه الاستهدافات المتكررة للمملكة من قبل المليشيات الحوثية الإيرانية، يؤكد ضرورة الوقوف الحازم ضد هذه الأعمال العدائية داعية المجتمع الدولي للقيام بواجبه؛ لوقف ومنع هذه الأعمال ضمانا لاستقرار المنطقة".
وأكد البيان على "موقف الإمارات الثابث إلى جانب الأشقاء في المملكة، وأن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني وأمن المنطقة".
رسالة صواريخ الحوثي الإيرانية واضحة؛ لا تعايش مع مليشيا إرهابية تستهدف إستقرار منطقتنا وتكون مطيّة لطهران، ومصيرنا في المعركة مرتبط بالرياض، وهدفنا مستقبل أمن المنطقة ويَمَنُ عربي متجانس مع محيطه.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 26, 2018
وفي السياق نفسه قال وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، في تغريدة له على موقع "تويتر": "رسالة صواريخ الحوثي الإيرانية واضحة؛ لا تعايش مع مليشيا إرهابية تستهدف إستقرار منطقتنا وتكون مطيّة لطهران".
وتابع "مصيرنا في المعركة مرتبط بالرياض، وهدفنا مستقبل أمن المنطقة ويمن عربي متجانس مع محيطه".
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