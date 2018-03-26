تسجيل
16:48 26 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    الانتخابات الرئاسية المصرية

    الجمالية... عندما تكون المشاركة في الانتخابات "مسألة كرامة"

    © Sputnik. أحمد بدر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية المصرية 2018 (25)
    0 01

    صفوف طويلة، تتراص أمام بوابات المدارس، التي تضم لجانا انتخابية في منطقة الجمالية، إحدى أعرق وأهم المناطق وسط القاهرة.

    الانتخابات البرلمانية المصرية 2015
    © Sputnik. Amro Omran
    فتح أبواب الاقتراع لانتخابات الرئاسة المصرية
    تشتد حرارة الجو فوق رؤوس الناخبين، ومعها تتزايد الأعداد، فهم يعتبرونها مسألة كرامة، فليس من المقبول لديهم أن تكون لجان مسقط رأس رئيس الجمهورية، خالية من المصوتين.

    "بغض النظر عمن ستذهب إليه أصواتنا من المرشحين، نحن نؤمن أن الانتخاب واجب مقدس، ولن نتخلى عن هذا الواجب مهما حدث"… هكذا تقول الحاجة "ك"، إحدى قائدات السيدات في المنطقة، وتضيف "نطوف المنطقة لدعوة الناس للخروج والتصويت".

    تنظم الحاجة "ك" أو أم زياد كما تناديها بعض السيدات، جولات على المحال التجارية والمنازل، في المناطق الأكثر عمقا في حي الجمالية، "نحث الناس على المشاركة، ولكننا لا نبذل الكثير من الجهد، فأهل الحي متعاونون تماما، وهم مقتنعون في الأساس، ما نفعله هو تحفيزهم للخروج فورا بدلا من الانتظار لوقت آخر".

    أمام إحدى اللجان، تسمى لجنة الجمالية الثانوية للبنات، تفاجأ الجميع بإحدى الفرق الاستعراضية الشهيرة جدا، تنظم عرضا راقصا، لحث المواطنين على المشاركة في التصويت لاختيار رئيس الجمهورية للفترة الرئاسية من "2018 إلى 2022"، فتجمع العشرات حولها.

    تقول زينب، وهي فتاة عشرينية، انتهت للتو من التصويت، إنها لم تخرج من بيتها للمشاركة في الانتخابات، إلا لممارسة حقها الدستوري، في اختيار رئيس الجمهورية الذي سيقود مصر خلال الفترة المقبلة، داعية الجميع إلى المشاركة في الانتخابات، للمساهمة في صناعة مستقبل مصر.

    تعتبر زينب، وهي مهندسة ديكور، تقطن في منطقة الجمالية، أن المشاركة في الانتخابات ليست واجبا وطنيا فحسب، وإنما هي رسالة قوية للإرهاب، أن مصر لن تستسلم إلا بعد تطهير البلاد من كل الإرهابيين، وهي أيضا رسالة للعالم، أن مصر أقوى من أية أزمات تواجهها، وأقوى من المؤامرات التي تحاك ضدها وتديرها مخابرات دول أخرى بالخارج.

    تنتظم الصفوف والطوابير أمام مقار اللجان الانتخابية، في مدارس الإمام وأمير الجيوش، ينظم المواطنون أنفسهم بأنفسهم، ولا يتعد دور الأمن والجيش هناك إلا الإشراف والتأكد من أمن وسلامة الجميع، "هذا المظهر الحضاري يماثل الانتخابات في أكثر الدول ديمقراطية في العالم"، يقولها الحاج سليم، صاحب محل لبيع قطع الغيار.

    جسر 6 أكتوبر، القاهرة، مصر
    © Sputnik. Fayed El-Geziry
    "هيئة الانتخابات المصرية" تطلق حسابين على "فيسبوك" و"تويتر"
    "العالم كله يجب أن يشاهد هذا المشهد المتحضر، ليتوقفوا عن الحديث عن الديمقراطية الغائبة، فالشعب المصري يضرب مثالا رائعا اليوم في التمسك بالديمقراطية وحقوقه الدستورية في الانتخاب والترشح أيضا"… يؤكدها الحاج سليم، بينما يشير لأصدقائه وأبناء منطقته بإصبعه الملون بالحبر الفسفوري، كدليل على مشاركته وتصويته في الانتخابات.

    وتجري الانتخابات، التي بدأت اليوم الاثنين 26 مارس/ آذار، وتستمر مدة 3 أيام، لاختيار رئيس لجمهورية مصر العربية من بين مرشحين اثنين، هما الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس "حزب الغد".

    وتشهد اللجان حالة غير مسبوقة من التأمين، حيث تشدد القوات المسلحة المصرية وقوات الشرطة من إجراءاتها الأمنية حول اللجان، لضمان استمرار العملية الانتخابية دون أية معوقات، وكذلك لطمأنة المواطنين من عدم وجود أي خلل أمني.

    يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي ينافس على مقعد الرئاسة لفترة ثانية، أدلى بصوته في أول لحظات فتح لجان الانتخاب، في نفس اللجنة التي صوت فيها رئيس مجلس الوزراء، وهي لجنة الشهيد مصطفى يسري.

    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية المصرية 2018 (25)

    انظر أيضا:

    في يوم الانتخابات... وعد من رئيس الوزراء إلى المصريين
    استمرار تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية في اليوم الأول لها
    المبعوث الأممي إلى ليبيا يدعو لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري
    بدء التصويت على الانتخابات البرلمانية في تركمانستان
    استعدادات مكثفة للقوات المسلحة لتأمين الانتخابات الرئاسية بكافة محافظات مصر
    هل ستكون كركوك سببا في تأجيل الانتخابات البرلمانية العراقية؟
    برلماني روسي: لدينا معلومات حول محاولات خارجية للتدخل في الانتخابات الروسية
    الكلمات الدلالية:
    لجنة انتخابية, مسقط رأس الرئيس المصري, دائرة الرئيسس, الانتخابات المصرية, موسى مصطفى موسى, عبد الفتاح السيسي, الجمالية, أخبار, العالم, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    المشاركون في احتفالات بعيد نوروز في بشكيك، قيرغيزستان 21 مارس/ آذار 2018
    من انتهاء ربيع الانتخابات في روسيا إلى التقدم في تحرير الغوطة الشرقية في سوريا - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    عهد التميمي - رمز صغير لصفعة كبيرة
    عهد التميمي - رمز صغير لصفعة كبيرة
    ماذا تعرف عن الشهب والنيازك؟
    ماذا تعرف عن الشهب والنيازك؟
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك