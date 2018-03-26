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16:48 26 مارس/ آذار 2018
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    الناطق باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، محمود الشريف

    الانتخابات المصرية... لجان شمال سيناء والإسكندرية تشهد كثافة في عدد الناخبين

    © Sputnik. Rana Mamdoh
    العالم العربي
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    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية المصرية 2018 (25)
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    أشار الناطق باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، محمود الشريف إلى ارتفاع كثافة الناخبين في محافظة شمال العريش، ومحافظة الإسكندرية.

    الانتخابات الرئاسية المصرية
    © Sputnik. أحمد بدر
    الجمالية... عندما تكون المشاركة في الانتخابات "مسألة كرامة"
    القاهرة — سبوتنيك. وكانت محافظة الإسكندرية قد شهدت محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية أمس الأول، السبت، بتفجير عبوة ناسفة في موكبه، بينما تشهد محافظة شمال سيناء نشاطا للجماعات التكفيرية منذ سنوات.

    وقال الشريف في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية عقده عصر اليوم الاثنين، إن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان شهدت كثافة للناخبين، فضلا عن محافظة شمال سيناء.

    وأوضح الشريف أن الانتخابات الرئاسية التي يجري التصويت فيها داخل مصر ابتداء من اليوم وحتى مساء يوم الأربعاء، تجري 13 ألف لجنة فرعية و706 لجنة عامة.

    وفيما يصل عدد من لهم حق التصويت حوالي 60 مليون ناخب، فقد أشار الشريف إلى أن عدد المحذوفين من قاعدة بيانات الناخبين مليون و510 ألف، موضحا أن هذا العدد يفوق المرات السابقة، ويتضمن الوفيات والممنوعين قانونا من الانتخاب، والممنوعين بسبب طبيعة عملهم.

    ويحرم القانون المصري المدانين في قضايا مخلة بالشرف من حق الاقتراع، كذلك لا يحق لأفراد القوات المسلحة التصويت في الانتخابات.

    وأكد الشريف أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات الرامية لتسهيل تصويت الناخبين، ومنها التصويت بهوية الرقم القومي السارية أو المنتهية أو جواز السفر الساري.

    وأوضح الشريف أن كل ما تلقته غرفة عمليات الهيئة استعلامات أو شكاوي محدودة تم التعامل معها، موضحا أن 12 لجنة انتخابية تأخر فتح أبوابها صباحا.

    وأشار الشريف إلى أن كل من طلبوا متابعة الانتخابات تم تلبية طلبهم، ومنحوا بطاقات التصاريح، موضحا أن هناك 680 مراسلا أجنبيا يقومون بتغطية الانتخابات.

    وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية في الداخل اليوم، ويستمر مدة ثلاثة أيام، حيث ينتهي مساء الأربعاء 28 آذار/ مارس، ويستمر التصويت من التاسعة صباحا ويمتد حتى التاسعة مساء، يوميا.

    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية المصرية 2018 (25)

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    الانتخابات المصرية, الناخبين, شكاوي, أخبار, العالم, الانتخابات الرئاسية المصرية, مصر
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