"كتائب القسام" توجه تحذيرا قويا لإسرائيل

أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، انتهاء مناورة عسكرية في قطاع غزة حملت اسم "الصمود والتحدي" والتي انطلقت لاختبار جهوزية "القسام" في محاكاة لأية مواجهة عسكرية مع الجيش الإسرائيلي على جبهات قطاع غزة.

رام الله — سبوتنيك. وقال أبو عبيدة، في كلمة مسجلة: "المناورات العسكرية تضمنت عدة تدريبات من بينها الدفاع عن المناطق الحيوية والتصدي لعمليات الإنزال البحري والجوي والتصدي للأرتال المدرعة وعمليات الإغارة على القوات المضادة في مناطق التأمين".

© AFP 2018/ MAHMUD HAMS كتائب القسام: نعلن رفع حالة الاستنفار للرد على أي عدوان صهيوني

وأضاف الناطق العسكري باسم "كتائب القسام " "المناورات أظهرت مدى الجاهزية والكفاءة القتالية العالية لدى المجاهدين وسرعة الاستجابة والاستعداد القتالي الكبيرين ومستوى التنسيق المتقدم بين مختلف الأسلحة والصنوف".

وتابع أبو عبيدة "المقاومة الفلسطينية ستظل وفي طليعتها كتائب القسام جاهزة للتصدي لأي عدوان إسرائيلي على شعبنا وأهلنا وأرضنا ولن نتهاون في الدفاع عن شعبنا وحقوقه وستظل الصخرة التي يتحطم عليها كل عدوان".

وأردف "سياسة الترهيب والحصار والتركيع لن تثني شعبنا عن ممارسة حقه وواجبه في المقاومة بكل أشكالها، ولن تستطيع قوة على وجه الأرض أن تسلب شعبنا حقوقه أو أن تشطب هويته أو ترسم له مستقبله، فدماء الشهداء والتضحيات والكفاح والجهاد الفلسطيني سينبتُ نصراً وحريةً وعودة للأرض والمقدسات رغم أنف كل المستكبرين والمعتدين"، مشددا على أن كتائب القسام على مستوى عال من الجهوزية للرد على أي عدوان إسرائيلي".

وكانت "كتائب القسام" قد بدأت، صباح أمس السبت، مناورات عسكرية في قطاع غزة تخللتها تدريبات عدة ونجم عنها أصوات انفجارات.