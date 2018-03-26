سوريا تجدد المطالبة بالانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية من أراضيها

أكد مصدر في الخارجية السورية لوكالة الأنباء الوطنية "سانا"، أن بلاده جددت المطالبة بالانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية من أراضيها.

© REUTERS/ Rodi Said وصم أفعال أمريكا في سوريا بالعدوان

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر رسمي في الخارجية، اليوم الاثنين "سوريا تجدد المطالبة بالانسحاب الفوري وغير المشروط لقوات الاحتلال التركي من الأراضي السورية".وأضاف المصدر "سوريا تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوضع حد للعدوان التركي الذي زرع الدمار وسفك الدماء وشرد الآلاف من أبناء عفرين".

ويقوم الجيش التركي بعملية عسكرية في مدينة عفرين السورية يطلق عليها "غصن الزيتون" بهدف القضاء على وحدات حماية الشعب الكردية، ومقاتلي حزب العمال الكردستاني، اللذين تصنفهما تركيا كيانات إرهابية.