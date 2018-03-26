قطر تعلق على الهجمات الصاروخية اليمنية التي استهدفت السعودية

أدانت دولة قطر الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها السعودية، مشددة على انتهاكها للقانون الدولي والإنساني وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة باليمن.

وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية القطرية عبر موقعها الرسمي "تعلن دولة قطر عن إدانتها للهجمات الصاروخية التي استهدفت عددا من المدن الآهلة بالسكان في المملكة العربية السعودية باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216 المتعلق باليمن".

© AP Photo/ Hani Mohammed ضابط يمني يكشف مصدر صواريخ "بدر" التي هاجمت السعودية

وتابع البيان "إن إطلاق الصواريخ سوف يقود إلى مزيد من التصعيد العسكري في المنطقة ويقوض فرص إنهاء الصراع الدائر في اليمن".

وأضافت الخارجية القطرية "وتجدد دولة قطر رفضها لأية هجمات عسكرية ضد المدن والمدنيين باعتبارها مخالفة لكافة الشرائع والقيم الإنسانية والمبادئ الدولية خاصة القانون الإنساني الدولي وتدعو المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن لاتخاذ كافة التدابير لمنع هذه الهجمات وحماية المدن والمدنيين الأبرياء".

وأتم البيان "كما تدعو قطر جميع الأطراف اليمنية إلى تغليب المصلحة الوطنية والانخراط في حوار إيجابي شامل لإنهاء هذه الحرب التي لا طائل من ورائها وإعادة الاستقرار لليمن والمنطقة".

وأعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، فجر اليوم الاثنين 26 مارس/ آذار، أن 7 صواريخ أطلقت على السعودية من اليمن، ما أسفر عن مقتل مقيم وإصابة اثنين آخرين، جميعهم من الجنسية المصرية.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، إن قوات الدفاع الجوي اعترضت الصواريخ السبعة التي كانت موجهة نحو العاصمة الرياض ومدن جازان وخميس مشيط ونجران.