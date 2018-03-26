بالفيديو... الإعلام الحربي في اليمن ينشر لحظة إطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية

نشر الإعلام الحربي في اليمن، اليوم الإثنين 26 مارس/ آزار، على صفحة المكتب الإعلامي لـ"أنصار الله"، مقطع فيديو يظهر لحظات إطلاق الصواريخ الباليستية من الأراضي اليمنية باتجاه الرياض.

وأظهرت المشاهد لحظة إطلاق القوة الصاروخية صاروخ باليستي بعيد المدى نوع "بركان H-2" على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وكذا لحظة إطلاق القوة الصاروخية صاروخ باليستي متوسط المدى نوع "قاهر M-2" على مطار أبها الإقليمي في عسير جنوبي السعودية.

أما في جيزان فقد أطلقت القوة الصاروخية دفعة صواريخ بالستية من نوع "بدر 1" على مطار جيزان وأهدافا أخرى في القطاع.

وأكد مصدر عسكري أن جميع الضربات الباليستية حققت أهدافها بدقة عالية، كما تم تسمية العملية النوعية باسم "أبو عقيل".