بالفيديو... الإعلام الحربي في اليمن ينشر لحظة إطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية

وأظهرت المشاهد لحظة إطلاق القوة الصاروخية صاروخ باليستي بعيد المدى نوع "بركان H-2" على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وكذا لحظة إطلاق القوة الصاروخية صاروخ باليستي متوسط المدى نوع "قاهر M-2" على مطار أبها الإقليمي في عسير جنوبي السعودية.
أما في جيزان فقد أطلقت القوة الصاروخية دفعة صواريخ بالستية من نوع "بدر 1" على مطار جيزان وأهدافا أخرى في القطاع.
وأكد مصدر عسكري أن جميع الضربات الباليستية حققت أهدافها بدقة عالية، كما تم تسمية العملية النوعية باسم "أبو عقيل".
#بالفيديو مشاهد وزعها الاعلام الحربي لحظة عملية إطلاق دفعة من الصواريخ الباليستية على العمق السعودي والتي تحمل أسم #عملية_الشهيد_ابوعقيل. #ضربات_بالستية_على_السعودية pic.twitter.com/UDLMOnUn2y— ابراهيم مطرز (@A_mtrz) March 26, 2018
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