الإمارات تنتهي من بناء أول مفاعل نووي

أعلنت الإمارات عن اكتمال أعمال بناء المحطة النووية الأولى في براكة، لتكون الإمارات بذلك أول دولة عربية تملك محطة سلمية للطاقة النووية.

© AFP 2018/ Patrik Stollarz رئيس كوريا الجنوبية: الإمارات حققت معجزة وسط الصحراء

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بحضور رئيس كوريا الجنوبية عن اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، ولتصبح الإمارات أول عضو جديد عربي ينضم إلى القطاع النووي السلمي العالمي منذ عام 1985، بحسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات

ويعد مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية أكبر مشروع جديد من نوعه للطاقة النووية السلمية في العالم والذي يشهد تطوير أربع محطات متطابقة في آن واحد تضم كل منها مفاعل من طراز "PR-1400" المتقدم، حيث بدأ تطوير المشروع عام 2012 وشهد تقدما متواصلا منذ ذلك الحين.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الإنجاز في المحطة الثانية وصلت إلى 92% والمحطة الثالثة إلى 81% والرابعة إلى 66% في حين تبلغ نسبة الإنجاز الكلية للمشروع 86%.

وستوفر المحطات الأربع فور تشغيلها ما يصل إلى ربع احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية الآمنة والموثوقة والصديقة للبيئة كما ستحد من الانبعاثات الكربونية في الدولة بواقع 21 مليون طن سنويا.