مقتل وإصابة أكثر من 40 من مسلحي "أنصار الله" بمعارك مع الجيش اليمني في تعز

أعلن الجيش اليمني المدعوم بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) مقتل وإصابة 40 من مسلحي الجماعة بمعارك على جبهات محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. أكد موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" اليوم الاثنين "مقتل وإصابة 20 عنصراً من ميلشيات الحوثيين بمعارك في جبهات الكريفات ولوزم والصرمين شرق مدينة تعز".

وأضاف الجيش أنه "حقق تقدماً في أطراف مديرية خدير جنوب محافظة تعز، حيث وصلت قواته إلى منطقة ثبرة ومشارف منطقة الضلعة في أطراف مدينة الراهدة الجنوبية، إثر مواجهات وغارات لطيران التحالف مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 عنصرا من مسلحي الحوثي، وتدمير 4 أطقم قتالية".

© AP Photo/ Saudi Press Agency أول تعليق من الملك سلمان على استهداف السعودية بصواريخ "أنصار الله"

ولفت الجيش إلى أن "قوات الجيش استعادت عددا من المواقع في جبهة الزنوج شمال مدينة تعز من قبضة الحوثيين بعد معارك عنيفة".

وكانت الناطقة الرسمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن ميريللا حديب قالت لوكالة "سبوتنيك" إن أكثر من 80 في المئة من اليمنيين بحاجة إلى مساعدة إنسانية مختلفة بالتزامن مع مرور ثلاث سنوات على اندلاع الأزمة في البلاد.

وتحل اليوم الذكرى الثالثة لبدء العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، حيث يشن منذ 26 آذار/ مارس 2015 غارات وقتالا على الأرض لدعم قوات هادي لاستعادة حكم البلاد.

وتشهد تعز تصعيدا عسكريا كبيرا منذ أكثر من ثلاث سنوات، ويعيش المدنيون أوضاعا إنسانية متردية للغاية، بينما تتكبد المنظمات الإغاثية والطبية مخاطر وصعوبات جمة لإنقاذ الأرواح داخل المدينة.