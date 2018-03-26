اقتراب مقاتلتين قطريتين بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين مسجلتين في الإمارات

وأضافت الهيئة "هذا العمل الاستفزازي ليس الأول بل سبقه عمليتان مماثلتان، تم رفع شكوى بهما إلى منظمة الطيران المدني الدولي".
خبر | هيئة الطيران المدني تدين اقتراب مقاتلتين قطريتين من طائرتين مدنيتين مسجلتين في الدولة بالمجال الجوي الذي يقع تحت إدارة #البحرين.https://t.co/Vk8EJvJny7— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 26, 2018
وأشارت إلى أنها "تدين مثل هذه التصرفات اللامسؤولة تجاه الحركة الجوية المدنية التي تتبع مسارات مدنية محددة ومعروفة لدى منظمة الطيران المدني الدولي"، وشددت على "حق الدولة في اتخاذ الإجراءات كافة التي كفلها القانون الدولي".
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