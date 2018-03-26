الأمين العام للأمم المتحدة يدين بأشد العبارات استهداف السعودية بالصواريخ

القاهرة — سبوتنيك. قال فرحان حق، نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان اليوم الاثنين: "الأمين العام للأمم المتحدة يدين بأشد العبارات ما جرى أمس من استهداف الحوثيين لمدن سعودية من بينها الرياض بسلسلة من الصواريخ، كما يدين باستمرار أية هجمات ضد المدنيين".

© Sputnik. Pavel Lvov بالفيديو... الإعلام الحربي في اليمن ينشر لحظة إطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية

وأضاف البيان "تحل اليوم الذكرى الثالثة لاندلاع الصراع في اليمن ، والأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى ضبط النفس، وسط احتدام التوتر والضغوط"، مشددا على "أن التصعيد العسكري ليس حلا".

وحث الأمين العام للأمم المتحدة كافة أطراف الصراع على تنفيذ التزاماتهم وفقا للقانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين، والبنية التحتية الإنسانية، وعدم تعرضها للهجوم.

وكشف البيان عن أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يعتزم لقاء عدد من الأطراف في صنعاء هذا الأسبوع، بعد زيارته الرياض، وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن "المفاوضات والحوار والتوصل لتسوية سياسية للأزمة عبر حوار داخلي يمني شامل هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع، ومعالجة الأزمة الإنسانية الجارية".

وكانت القوة الصاروخية التابعة لـ"أنصار الله"، قد أعلنت منتصف الليل استهداف العاصمة السعودية الرياض، وأربعة مطارات سعودية، ومواقع عسكرية في نجران بصواريخ باليستية بعيدة المدى.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يتم فيها استهداف العاصمة الرياض ومدن أخرى في المملكة بالصواريخ الباليستية انطلاقاً من الأراضي اليمنية؛ وتؤكد قوات "التحالف"، كل مرة، أن الدفاعات الأرضية تعترض بنجاح هذه الصواريخ وتدمرها في الجو.