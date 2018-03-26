وزير الدفاع المصري يوجه رسالة على هامش انتخابات الرئاسة

تفقد الفريق أول، صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، العملية الانتخابية وعددا من اللجان للاطمئنان على الحالة الأمنية والتيسيرات المقدمة للمواطنين.

وقام القائد العام بمصافحة عدد من الناخبين في محيط اللجان، مشيدا بالدور العظيم الذى يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة لتأمين الجبهة الداخلية والحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وأكد صدقي صبحي أن القوات المسلحة ستقف حائلاً ضد كل من يحاول العبث بمقدرات الشعب المصري، وأنها سوف تتعامل بكل حسم وحزم ضد أي محاولة من شأنها التأثير على العملية الانتخابية.

وحضر الجولة مع وزير الدفاع، عدد من قادة القوات المسلحة.

© Sputnik. وزير الدفاع المصري

يذكر أن التصويت في الانتخابات الرئاسية داخل مصر، يجري ابتداء من اليوم الاثنين وحتى مساء يوم الأربعاء، في 13 ألف لجنة فرعية و706 لجنة عامة.

ويصل عدد من لهم حق التصويت نحو 60 مليون ناخب، كما يحرم القانون المصري المدانين في قضايا مخلة بالشرف من حق الاقتراع، كذلك لا يحق لأفراد القوات المسلحة التصويت في الانتخابات.