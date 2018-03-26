إغلاق صناديق الاقتراع في أول أيام الانتخابات الرئاسية المصرية

تم إغلاق صناديق الاقتراع في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية المصرية.

وانطلقت اليوم الاثنين، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر ثلاثة أيام.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجري انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل/ نيسان بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو/ أيار.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من اليوم الإثنين وحتى الأربعاء، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وموسى مصطفى موسى، رئيس "حزب الغد".