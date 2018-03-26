وزير الخارجية السوري يفتتح مقر السفارة السورية الجديد في سلطنة عمان

كما سيتم على هامش الزيارة افتتاح المقر الجديد لسفارة الجمهورية العربية السورية في مسقط.
ويضم الوفد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد.
وكان الوزير المعلم قد زار سلطنة عمان في آب/ أغسطس من عام 2015 كما زار الوزير بن علوي سوريا في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2015.
وكانت سوريا وسلطنة عمان قد وقعتا، العام الماضي، مذكرة تفاهم لتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النفط والغاز.
وجاء ذلك خلال زيارة وزير النفط والثروة المعدنية السوري المهندس علي غانم إلى السلطنة وإجرائه مباحثات حول التعاون المستقبلي بين البلدين في مجالات النفط والغاز تتضمن الصناعة والاستخراج وتأهيل وتدريب الكوادر وإقامة مشروعات مشتركة.
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