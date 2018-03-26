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00:19 27 مارس/ آذار 2018
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    المعلم في بغداد لتنسيق جهود محاربة الإرهاب

    وزير الخارجية السوري يفتتح مقر السفارة السورية الجديد في سلطنة عمان

    © AP Photo/
    العالم العربي
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    وصل بعد ظهر اليوم إلى العاصمة العمانية، مسقط، وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وذلك في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان على رأس وفد يبحث خلالها العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

    وزير الخارجية السوري وليد المعلم
    © Sputnik. Mikhail Voskresenski
    وزير الخارجية السوري يزور سلطنة عمان لبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة
    ويجري الوزير المعلم، بحسب "سانا"، خلال الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة من وزير الشؤون الخارجية العماني، يوسف بن علوي، مباحثات مع كبار المسؤولين العمانيين تتناول سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية.

    كما سيتم على هامش الزيارة افتتاح المقر الجديد لسفارة الجمهورية العربية السورية في مسقط.

    ويضم الوفد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد.

    وكان الوزير المعلم قد زار سلطنة عمان في آب/ أغسطس من عام 2015 كما زار الوزير بن علوي سوريا في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2015.

    وكانت سوريا وسلطنة عمان قد وقعتا، العام الماضي، مذكرة تفاهم لتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النفط والغاز.

    وجاء ذلك خلال زيارة وزير النفط والثروة المعدنية السوري المهندس علي غانم إلى السلطنة وإجرائه مباحثات حول التعاون المستقبلي بين البلدين في مجالات النفط والغاز تتضمن الصناعة والاستخراج وتأهيل وتدريب الكوادر وإقامة مشروعات مشتركة.

    انظر أيضا:

    المعلم: ماضون في حربنا على الإرهاب التكفيري ومن يدعمه
    المعلم: الأكراد ينافسون الجيش السوري للسيطرة على مناطق النفط
    لافروف يجري مباحثات مع المعلم في سوتشي يوم 11 أكتوبر
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