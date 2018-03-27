مقاتلات قطرية تعترض طائرتين مدنيتين إماراتيتين

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات في بيان، الاثنين، أن مقاتلتين قطريتين اقتربتا على نحو ينطوي على خطورة من طائرتين مدنيتين إماراتيتين في المجال الجوي البحريني.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، نددت الهيئة "بالعمل الاستفزازي" وقالت إنه ليس الأول وإنما سبقته واقعتان مماثلتان أبلغت بهما الإمارات منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة.

وأضافت الهيئة في البيان، أن قائد إحدى الطائرتين اضطر إلى إجراء مناورة لتفادي الإصطدام بالطائرتين المقاتلتين القطريتين وذلك في اصرار واضح على الاستهتار بسلامة الطائرات المدنية والملاحة الجوية.

وأكدت الهيئة على على حق الدولة في اتخاذ الاجراءات كافة التي كفلها القانون الدولي، نتيجةهذه التصرفات اللامسؤولة تجاه الحركة الجوية المدنية التي تتبع مسارات مدنية محددة ومعروفة لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

كما أكدت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية وقوع الحادثة وقالت إن مقاتلتين قطريتين حلقتا تحت طائرة إماراتية من الطراز إيرباص 320 متجهة من الفجيرة إلى روما مما أجبر الطائرة الإماراتية على الطيران على ارتفاع أعلى.

وذكرت أن "هذا التصرف غير المسؤول من المقاتلات القطرية هو الثاني تجاه طائرة إماراتية في نفس اليوم".

وقالت شؤون الطيران المدني في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين (بنا)، إنه تم "رصد مقاتلتين قطريتين تحلقان فوق المياه الدولية ضمن إقليم البحرين لمعلومات الطيران دون إذن مسبق" وإنها "بادرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم شكوى لدى منظمة الطيران المدني الدولي".