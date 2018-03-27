أول قرار من السعودية ردا على إطلاق "أنصار الله" صواريخ بالستية على المملكة

وجهت المملكة العربية السعودية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الصواريخ الباليستية لجماعة "أنصار الله"، قبل يوم من لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

© AP Photo/ Saudi Press Agency أول تعليق من الملك سلمان على استهداف السعودية بصواريخ "أنصار الله"

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية ، فقد تسلم الرسالة، الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن من مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، وطالبت السعودية، في رسالتها، "مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين وضرورة محاسبة إيران لتزويدها ميليشيا الحوثيين بالصواريخ الباليستية".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن أنه سيؤكد بالأدلة "تهريب إيران صواريخ لليمن". وعرض المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي بقايا صواريخ يزعم أنها إيرانية أطلقتها جماعة "أنصار الله" على السعودية.

وكانت القوة الصاروخية في اليمن أعلنت إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من نوع "بركان H-2" على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وصاروخ بالستي متوسط المدى نوع "قاهر M-2" على مطار أبها الإقليمي في عسير جنوبي السعودية.