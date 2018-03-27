أول تعليق من نصر الله على إطلاق "أنصار الله" صواريخ بالستية على السعودية

علق الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، مساء أمس الاثنين، على وصول سبعة صواريخ يمنية إلى سماء الرياض، في الذكرى السنوية الثالثة للحرب على اليمن.

© AFP 2018/ Patrick BAZ نصر الله يكشف عن لقاء سعودي سوري سري وعرضين من العاهل السعودي

وأكد نصرالله أن "اليمنيين يحققون إنجازات هائلة رغم ضخامة العدوان السعودي الأمريكي، داعيا إلى المقارنة بين إمكانيات اليمنيين اليوم بما كانت عليه قبل ثلاث سنوات عندما كان هذا البلد خاضعاً لاحتلال سعودي غير مباشر، وذلك وفقاً لصحيفة "الأخبار" اللبنانية

واعتبر الأمين العام لحزب الله، أن "وصول سبعة صواريخ يمنية إلى سماء الرياض ليل الأحد الماضي، إنجاز عسكري ضخم وهائل، بغض النظر عما إذا كانت أصابت أهدافها في هذا المطار السعودي أو ذاك".

وكانت القوة الصاروخية في اليمن أعلنت إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من نوع "بركان H-2" على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وصاروخ بالستي متوسط المدى نوع "قاهر M-2" على مطار أبها الإقليمي في عسير جنوبي السعودية.

ووجهت المملكة العربية السعودية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الصواريخ الباليستية لجماعة "أنصار الله"، وطالبت، في رسالتها، "مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين وضرورة محاسبة إيران لتزويدها ميليشيا الحوثيين بالصواريخ الباليستية".