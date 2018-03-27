رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يؤكد على ضرورة إبقاء الجيش على أهبة الاستعداد

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال غادي آيزنكوت أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية قابلة للتفجير، وحث على ضرورة إبقاء الجيش على أهبّة الاستعداد.

القدس

© REUTERS/ Amir Cohen الجيش الإسرائيلي يعترف بتدمير مفاعل نووي سوري عام 2007 (فيديو)

سبوتنيك : أكد آيزنكوت خلال مراسم لمنح ضباط متفوقين أوسمة تقدير، يوم الأربعاء 26 مارس/آذار، على "حساسية الأوضاع القابلة للانفجار في الحلبة الفلسطينية، وضرورة الحفاظ على أهبة الاستعداد بشكل متواصل"، بحسب تصريح نقله راديو "صوت إسرائيل".

وأكد آيزنكوت "ضرورة العمل بصرامة وقوة حيال التهديدات المتطورة في الحلبة الاستراتيجية المتغيرة، وإثبات تفوقنا الواضح بهدف الدفاع عن الدولة وحسم المعركة أمام العدو".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قرر تعزيز قواته بعدد من الكتائب في الضفة الغربية، والتجمعات السكنية المحيطة بقطاع غزة قبيل عيد الفصح لدى اليهود نهاية الشهر الجاري، وتزامناً مع إحياء الفلسطينيين الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض الجمعة القادمة لغاية الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية منتصف مايو/أيار القادم.

ويستعد الجيش للتعامل مع المظاهرات التي تنوي حركة "حماس" تنظيمها تحت ما يسمى بمسيرة العودة الكبرى والمقرر أن تبدأ الجمعة القادمة تزامناً مع إحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض.