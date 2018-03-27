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12:37 27 مارس/ آذار 2018
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    الانتخابات الرئاسية المصرية

    هكذا ينتخب المصريون رئيسهم

    © Sputnik. أحمد بدر
    العالم العربي
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    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية المصرية 2018 (29)
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    بدأت، صباح أمس الاثنين، الانتخابات الرئاسية المصرية، حيث يصوت 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، مسجلين في كشوف الناخبين، لاختيار رئيس الجمهورية، من بين مرشحين اثنين، هما الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس "حزب الغد" موسى مصطفى موسى، وذلك على مدار 3 أيام، هي 26 و27 و28 مارس/ آذار 2018.

    سبوتنيك. وحسب قانون الانتخابات، وقرار الهيئة الوطنية للانتخابات في يناير/ كانون الثاني، فإن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب الرئيس قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوما، ويجب إعلان النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ30 يوما على الأقل.

    وتجري عملية انتخاب رئيس الجمهورية، عن طريق الاقتراع السري المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، وذلك في لجان انتخابية تحددها الهيئة الوطنية للانتخاب، حيث توجد هذه اللجان في كافة المدن والقرى والنجوع والأحياء، ومراكز المدن.

    بدء الانتخابات الرئاسية المصرية، القاهرة، مصر 26 مارس/ آذار 2018
    © REUTERS/ Amr Abdallah Dalsh
    إغلاق صناديق الاقتراع في أول أيام الانتخابات الرئاسية المصرية

    ودعت الهيئة، في شهر يناير/ كانون الثاني 2018، الناخبين للتصويت لانتخاب رئيس الجمهورية، وتم فتح باب الترشح للانتخابات، وأيضاً تحديد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بمراعاة المنصوص عليه في الدستور، وتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

    وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات جدولا زمنيا، للانتهاء من عملية انتخاب رئيس الجمهورية، وكان بالشكل التالي:

    14 و15 مارس/ آذار: فترة الصمت الانتخابي الأولي في الخارج.

    16 و17 مارس/ آذار: بدء الانتخابات في الخارج.

    24 و25 مارس/ آذار: بدء الصمت الانتخابي في الداخل.

    26 و27 و28 مارس/ آذار: بدء عملية التصويت في الداخل.

    29 مارس/ آذار: الانتهاء من عملية فرز أصوات الناخبين.

    الانتخابات الرئاسية المصرية
    © Sputnik. أحمد بدر
    استمرار تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية في اليوم الأول لها

    وحسب قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية، لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر من 3 نسخ يوقعه رئيس اللجنة وأمينها.

    وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها، تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور من يوجد من المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية؟

    ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددي المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم، وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات.

    وينص القانون على أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة العامة للانتخابات خلال الـ5 أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها، وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية، حيث يتم إعلان انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وتخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية.

    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية المصرية 2018 (29)

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