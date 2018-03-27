الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 مسلحين فلسطينيين تسللوا من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل

أعلن الجيش الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه ألقى القبض على 3 مسلحين فلسطينيين، تسللوا من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل، وذلك بعد حملة تفتيش واسعة قامت بها قوات الأمن الإسرائيلية في أعقاب العثور على آثار تشير إلى تسلل الشبان.

© Sputnik. Valeriy Melnikov هل تشن إسرائيل حربا جديدة على قطاع غزة

القدس-. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، إنه "في أعقاب تقرير حول تحديد آثار بالقرب من السياج الأمني ​​في جنوب قطاع غزة، ألقت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي القبض على ثلاثة من المشتبه بهم وعثرت على عدة سكاكين وقنابل يدوية".

كان الجيش الإسرائيلي أعلن، السبت الماضي، عن تمكن أربعة فلسطينيين من عبور السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، واستهدفوا الآليات الإسرائيلية التي تعمل على حفر خنادق مضادة للأنفاق.

تأتي عملية التسلل على الرغم من استنفار الجيش لقواته على الحدود مع قطاع غزة تحسباً لأي تصعيد محتمل يوم الجمعة المقبل، تزامناً مع إحياء الفلسطينيين للذكرى الثانية والأربعين لـ "يوم الأرض" وبدء فعاليات مسيرة "العودة الكبرى" ونصب خيام بالقرب من الشريط الحدود الفاصل بين القطاع وإسرائيل للمطالبة بإنهاء الاحتلال.