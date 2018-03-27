محمد بن سلمان يلتقي رؤساء الشركات والبنوك في "وول ستريت"

التقى ولي العهد بعدد من أكبر رؤساء الشركات والبنوك في حي المال والأعمال وول ستريت، وبعدها حضر منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي، حسب صحيفة عكاظ السعودية.
«رؤية سوفت بنك».. وعاء الاستثمار السعودي الضخم في «التكنولوجيا»#اخبار #عكاظ#السعودية— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) March 27, 2018
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ويسعى الأمير محمد بن سلمان إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية في السعودية، بما يحقق رؤيثة المملكة 2030.
كما التقى الأمير محمد بن سلمان بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وأطلع محمد بن سلمان الأمين العام للأمم المتحدة على جهود السعودية في "بسط الاستقرار بالمنطقة".
كما تناقش ولي العهد وغوتيريش حول اليمن وأزمات الشرق الأوسط حاليا.
ويزور ولي العهد الولايات المتحدة الأمريكية لثلاثة أسابيع بدأت في 19 مارس/ آذار الجاري، والتقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين آخرين.
سمو #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان— فهد محمد العبداللطيف (@FahadteefF) March 26, 2018
في مدينة المال والأعمال #نيويورك
لبحث عدد من الاستثمارت مع البنوك والشركات العالمية لتطلعات #المملكة_العربية_السعودية
وفق #رؤية_السعودية_2030
#CrownPrince#mohmad_bin_slman#محمد_بن_سلمان_في_نيويورك#ولي_العهد_في_نيويورك#CrownPrinceinNYC pic.twitter.com/mNy9lmxS4Y
كما زار ولايات ماساشوسيتس، وبعد أن يزور نيويورك، يذهب إلى هيوستن، ولوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، وسياتل.
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