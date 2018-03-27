محمد بن سلمان يلتقي رؤساء الشركات والبنوك في "وول ستريت"

بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارته إلى نيويورك بعدد من الاجتماعات مع رؤساء أكبر الشركات والبنوك الأمريكية.

التقى ولي العهد بعدد من أكبر رؤساء الشركات والبنوك في حي المال والأعمال وول ستريت، وبعدها حضر منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

ويسعى الأمير محمد بن سلمان إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية في السعودية، بما يحقق رؤيثة المملكة 2030.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأطلع محمد بن سلمان الأمين العام للأمم المتحدة على جهود السعودية في "بسط الاستقرار بالمنطقة".

كما تناقش ولي العهد وغوتيريش حول اليمن وأزمات الشرق الأوسط حاليا.

ويزور ولي العهد الولايات المتحدة الأمريكية لثلاثة أسابيع بدأت في 19 مارس/ آذار الجاري، والتقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين آخرين.

كما زار ولايات ماساشوسيتس، وبعد أن يزور نيويورك، يذهب إلى هيوستن، ولوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، وسياتل.