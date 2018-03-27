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15:02 27 مارس/ آذار 2018
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    مومياء مصرية

    الآثار المصرية تسترد ثلاث قطع أثرية بعد تهريبها لأمريكا

    © REUTERS/ MOHAMED ABD EL GHANY
    العالم العربي
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    نجحت وزارة الآثار بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية في استرداد ثلاث قطع أثرية كانت هربت إلى خارج البلاد، حيث تسلمت اليوم الثلاثاء، القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في نيويورك تلك القطع تمهيداً لإعادتها إلى البلاد.

    أثار مصرية
    © AP Photo/ Adel Hana
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    وأوضح شعبان عبد الجواد المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة، في بيان وصلت "سبوتنيك" نسخة منه، أن تلك القطع هي عبارة عن أجزاء من مومياء تتكون من رأس ويدين آدميتين كان قد تم سرقتها من منطقة وادي الملوك بمدينة الأقصر، وتهريبها إلى خارج البلاد عام 1927، وأثناء عرضهم ضمن قائمة أحد صالات المزادات بمدينة منهاتن في الولايات المتحدة الأمريكية قامت وحدة مكافحة الاتجار في الآثار التابعة لمكتب المدعي العام الأمريكي بمقاطعة نيويورك بوقف بيعهم وضبطهم.

    وأشار عبد الجواد إلى أنه فور ضبط تلك القطع قامت السلطات الأمريكية بالتواصل مع وزارة الآثار والتي بدورها تواصلت مع وزارة الخارجية المصرية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو استردادها وتسليمها إلى القنصلية المصرية وإعادتها إلى أرض الوطن.

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