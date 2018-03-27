الآثار المصرية تسترد ثلاث قطع أثرية بعد تهريبها لأمريكا

نجحت وزارة الآثار بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية في استرداد ثلاث قطع أثرية كانت هربت إلى خارج البلاد، حيث تسلمت اليوم الثلاثاء، القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في نيويورك تلك القطع تمهيداً لإعادتها إلى البلاد.