قتيل وجريح بهجوم إرهابي استهدف حراسة كلية التربية في عدن جنوبي اليمن

صنعاء- سبوتنيك . وأفاد مصدر محلي في عدن، وكالة "سبوتنيك"، بأن مسلحين هاجموا، اليوم الثلاثاء، حراسة كلية التربية في جامعة عدن بمديرية خور مكسر، وقتلوا أحد أفراد الحراسة بعد أن أصاب أحد المهاجمين، فيما فر البقية على متن سيارة".

وأضاف: "إن المهاجمين كانوا يرتدون بزات عسكرية ويثبتون كاميرات تصوير على رؤوسهم وهو أسلوب تستخدمه عناصر داعش الإرهابي (المحظور في روسيا)، في توثيق عملياتها الهجومية، لبثها لاحقاً"، لافتاً إلى أنه جرى إسعاف الجريح الذي تركه بقية المهاجمين تمهيداً للتحقيق معه والتوصل لبقية المجموعة الإرهابية، فيما أصيب في الهجوم جندي آخر من حراسة الكلية.